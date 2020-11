Bild: “Löw blijft na crisisbijeenkomst op luchthaven aan bij Duitsland”

Buitenlands voetbal “Hou Southgate weg bij de spelers, en wel zo ver mogelijk!”: Mido (ex-AA Gent) haalt zwaar uit naar zijn gewezen trainer

16 november Engeland was gisteravond niet opgewassen tegen onze Rode Duivels en dat was hét sein voor Ahmed Hossam (37) om met de twee voeten vooruit te gaan op Gareth Southgate. De Egyptenaar, die wij vooral kennen van zijn passage bij AA Gent, etaleerde in vier rake tweets dat hij niet bepaald hoog oploopt met de Engelse bondscoach. En ineens schoof hij ook zíjn gedroomde opvolger naar voor.