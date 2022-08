Bilal El Khannouss, het nieuwe goudklompje van RC Genk dat Marokko boven de Rode Duivels verkiest: “Stiekem hoop ik op het WK in Qatar”

Voetbal Thibaut Courtois na Supercup-winst over Hazard, de Gouden Bal en z’n pubalgie: “Het was geen ‘zever’ om die Nations Lea­gue-wedstrij­den over te slaan”

Een nieuw seizoen, dezelfde Thibaut Courtois. Onze nationale nummer 1 was vooral in de beginfase belangrijk op een schot van Daichi Kamada. Met de Europese Supercup vult hij alweer een lege plek op zijn goedgevuld palmares. “Ik voel me op hetzelfde niveau als ik vorig seizoen ben geëindigd. Bovendien geeft het een goed gevoel om opnieuw te winnen.” Courtois sprak ook over de Gouden Bal en de situatie rond Eden Hazard.

11 augustus