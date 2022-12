Bij welke club kan je straks ook met dollars betalen? Amerikaanse eigenaars van Chelsea en Bournemouth zoeken Belgische satellietploeg

WK voetbal KIJK. Indrukwek­ken­de beelden: duizenden Argentij­nen komen op straat in Buenos Aires om wereldti­tel te vieren

En of de derde wereldtitel van Argentinië iets losmaakt in het land. Op indrukwekkende beelden (zie bovenstaande video) is te zien hoe duizenden mensen op straat komen in de hoofdstad Buenos Aires om de triomf van Messi en co te vieren. Een groot volksfeest barstte los, van ‘s middags tot ‘s avonds laat. Dat zal wellicht nog duren tot vanavond, want dan komen de spelers aan om gehuldigd te worden.

19 december