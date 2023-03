“Bij deze club is alles mogelijk”: ijzersterk Union Saint-Gilloise naar kwartfinale Europa League na glansrijke zege

Union SG blijft in een Europese trance. De Brusselse stuntploeg overtroefde zowaar de Duitse topclub Union Berlin voor een historische kwartfinale in het moderne Europese voetbal. Teuma, Lazare en Lapoussin knalden Union in de zevende hemel voor een 3-0-zege. Welke knalaffiche volgt vrijdag in de loting van de Europa League?

KIJK. Senne Lynen viert met fans: “Met deze club is alles mogelijk”

Manchester United, Juventus, AS Roma, Leverkusen, Sevilla, Sporting, Feyenoord, Union SG… U leest het goed. De kleine Brusselse club met een budget van amper 20 miljoen euro ligt straks in de trommel tussen absolute Europese grootmachten voor de loting van de kwartfinale in de Europa League. Union hoeft zich daarbij zeker niet minderwaardig te voelen of te generen. De ploeg heeft in zijn Europees parcours al voldoende renommee opgebouwd en put met de scalp van Union Berlin nog extra zelfvertrouwen voor het vervolg.

Vorig jaar kreeg Union al in Europa aandacht, maar dan als de club die miraculeus uit de doden is opgestaan en in zijn comebackjaar in de Belgische hoogste klasse meteen meestreed voor de titel. Maar dit seizoen legt Union daar nog een dikke laag bovenop door zelf een hoofdrol te vervullen in het Europa League. Bewonderenswaardig, straf, uniek... vul de superlatieven zelf maar aan.

Voor de vierde keer al speelde Union SG tegen Union Berlin dit seizoen. Telkens pakte de Belgische club uit met een ijzersterke prestatie: nooit is het van de mat gespeeld door de Duitse topclub die mee bovenaan meedraait in de Bundesliga. En als Teuma en co. zwaar onder druk stonden, bleek de weerstand steeds viriel genoeg om niet kopje onder te gaan.

Ook nu weer zorgde Union voor een beresterke collectieve prestatie. Secuur voetbal achteraan, veel geknok op het middenveld met Teuma ‘leading by example’, en dreigende offensieve uitbraken via Lazare, Adingra en Boniface.

Over Boniface vallen we in herhaling. Wat een troef is dat voor Union SG: een krachtsmens gekoppeld aan voetballend vermogen. Union Berlin wist er geen raad mee. Bijna had Boniface Union SG al na vijf minuten op voorsprong getrapt. Hij knalde de rebound van een voor de lijn afgestopt gekraakt schot van Adingra pal op de paal.

Tussen Adingra - in de basis als vervanger van Vertessen - en Boniface bestaat een goede klik. Adingra zou zijn eerdere gemiste kans voor open doel snel goedmaken. Hij zou bij een te korte pass naar Leite de bal afsnoepen en in de loop van Teuma geven. De kapitein klopte van dichtbij doelman Ronnow. Zijn vierde Europese goal kan wel de belangrijkste uit zijn hele carrière zijn. Ze zal ook deugd gedaan hebben na zijn gemiste penalty voor de exit in de Belgische beker tegen Antwerp.

Het tekent de maturiteit van dit Union SG dat ze na de voorsprong het hoofd niet verloren. Veel kon Union Berlin niet klaarspelen. Burgess haalde de angel uit een dreigende counter voor rust. Logisch dat Union SG in de tweede helft wat op twee gedachten zou hinken: de 1-0-voorsprong en virtuele plaatsing met hand en tand verdedigen of toch maar zo snel mogelijk een bevrijdende 2-0 najagen?

Wel, Boniface had meer zin in het tweede scenario. Kort na het uur dolde hij met zijn verdediger en legde de bal panklaar voor Lazare: 2-0. De fans van Union waren er gerust op: dit zou hun ploeg niet meer uit handen geven. De uitsluiting voor Haberer speelde nog meer in de kaart van Union SG. Lapoussin zou de score in de slotminuut nog aandikken tot 3-0. Zo zette Union SG nog een dik uitroepteken achter hun knalprestatie.

En de Belgische Unionfans mochten hun zoveelste zotte feestnacht inzetten. Met een recordaantal toeschouwers - bij gelegenheid in het Anderlechtstadion - sinds de comeback op het hoogste niveau. Zulke Europese stunts helpen natuurlijk om vele zieltjes te winnen.

Behalve de klantenbinding bij de eigen fans en de overdosis sympathie die Union uitlokt in heel België vaart de eigen schatkist wel bij de Europese campagne. Het behalen van de kwartfinale levert Union nog eens 1,8 miljoen euro extra op. In totaal verdiende de Brusselse club al circa 11 miljoen euro aan prijzengeld in dit Europees seizoen.

Teddy Teuma: “Scoren en winnen: een magnifieke avond” Kapitein Teddy Teuma zette met het openingsdoelpunt Union op weg naar de historische kwalificatie: “We hebben zowel offensief als defensief een van onze beste matchen gespeeld. De kwalificatie is dik verdiend.” Zelf toonde Teuma dat hij weer helemaal ‘back’ is na de gemiste penalty tegen Antwerp en wat blessureleed: “Ik had goesting om sterk terug te keren. Ik wou honderd procent klaar zijn voor deze match. Scoren en winnen is dan magnifiek. Bij mijn doelpunt dacht ik aan mijn vrouw, kinderen, familie en ouders. Maar ik denk nu ook al aan de competitiematch zondag. We zijn ook een van de favorieten voor de titel.” (BF)

Geraerts: “Dromen de spelers van een finale? Ik ga de droom niet kapotprikken” Coach Karel Geraerts pronkte van trots als trainer van Union, nu zijn spelers de Duitse topclub Union Berlin op het kapblok gelegd hebben voor een historische kwartfinale in de Europa League: “Dat is een superstap. We hebben veel kwaliteit en volwassenheid getoond.” De juiste balans vinden tussen aanvallen en verdedigen was voor Geraerts een sleutel om de partij te winnen: “Union Berlin kwam om af te wachten en in de omschakeling te spelen. Wij hebben ons efficiënt op de grote belangrijke momenten getoond.” Temidden de collectieve sterkte van Union prong Victor Boniface er als spits bovenuit. Hij bereidde de 2-0 van Lazare magistraal voor. “Boni was vanavond heel goed”, aldus Geraerts. “Maar ik zag vanavond veel spelers op een heel goed niveau acteren. Ze moesten allemaal een 7’tje halen om ons te kwalificeren. Wel, dat hebben ze allen gedaan.” Volledig scherm © BELGA Het stempel ‘historisch’ is volgens Geraerts terecht na de kwalificatie voor de kwartfinale: “Ik denk het wel. Twee jaar terug speelde Union nog wedstrijden ver weg hier in België. Nu speelden we in het stadion van Anderlecht tegen één van de topploegen in Duitsland.” En de Europese campagne is nog niet gedaan. Boniface liet al het woord ‘finale’ vallen. “Iedereen mag dromen”, zegt Geraerts. “Ik ga niemand zijn droom kapot prikken. Maar ik ga een saai antwoord geven: het is nu zondag tegen KV Mechelen dat we er ook moeten staan.” Het is Geraerts ten voeten uit: de nuchterheid bewaren temidden de euforie. Hij benadrukt het succesrecept van dit Union: “Keihard werken, voeten op de grond houden, genieten als het kan en presteren als het moet.” Zelf heeft Geraerts als speler nooit een Europese kwartfinale gehaald. “Het moet geweldig zijn om vandaag tussen de lijnen staan en dit mee te maken. Alle krediet gaat naar de spelers. Om fysiek en mentaal zo klaar te zijn, moet je goed kunnen voetballen, maar ook heel sterk in je hoofd. Veel spelers komen van ver. Maar ze kunnen ook hun niveau steeds verleggen. Er heerst een goeie sfeer en cultuur bij Union. Het verrast me niet wat we hier doen, maar het maakt me heel fier.”

Wellicht topaffiche voor Union Voor Union wacht wellicht een topaffiche in de kwartfinales van de Europa League. Die loting is morgen om 13 uur. De mogelijke tegenstanders zijn Manchester United, Juventus, Sevilla, Leverkusen, Roma, Feyenoord en Sporting. Geen Leandro Trossard en Arsenal, dus. Zij werden verrassend gewipt door het Portugese Sporting, dat met strafschoppen zegevierde in het Emirates Stadium.

Volledig scherm De statistieken. © Sofascore

