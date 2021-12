Besnik Hasi, de langste zittende trainer in Saoedi-Arabië, sluit terugkeer naar België niet uit: “Het gemis van mijn familie weegt enorm”

VoetbalBesnik Hasi (49) is sinds kort de langstzittende trainer in Saoedi-Arabië. Maar hij sluit een terugkeer naar België niet uit. Een gesprek over leven en werk in de Golf en zijn twee ex-liefdes Anderlecht en Racing Genk. “Kompany is geëvolueerd.”