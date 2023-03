“Besloten en romantische ceremonie, avondfeest met reggaeton”: Thibaut Courtois en Mishel Gerzig vertellen over nakend huwelijk op “magische plek”

Thibaut Courtois (30) en zijn verloofde Mishel Gerzig hebben in een uitgebreid interview met het magazine Vanity Fair meer details gegeven over hun huwelijk. “Het wordt een besloten en romantische ceremonie, met een groot feest en reggaetonmuziek.” Eerder pakte het Israëlische blad PPlus al uit met informatie over de trouw, die eind juni plaatsvindt en zowel joodse als christelijke tradities zal bevatten.

“Ja tegen een leven met jou.” 4 juni 2022 was het, toen er ineens op de Instagrampagina’s van zowel Thibaut Courtois als die van Mishel Gerzig foto’s verschenen van onze nationale nummer één die op een luxejacht in Italië op zijn knie was gegaan voor zijn grote liefde. “Het was een zeer romantische dag”, zei Gerzig er later over. “We zaten op een jacht, de zon was aan het ondergaan, Positano voor ons...Hij had geen mooier moment kunnen kiezen, alles was zoals het moest zijn.”

In een uitgebreid interview met het magazine Vanity Fair blikken Courtois en Gerzig terug op de dag van hun verloving. “Ik wilde haar in januari al vragen, maar ik wachtte liever op het juiste moment”, verklapt Courtois. “Mishel houdt van de zee, dus ik plande alles voor een zomers aanzoek.”

Concrete plannen of een huwelijksdatum waren er toen nog niet. Nu is dat wel het geval, zo schreef het Israëlische blad PPlus enkele weken geleden. Het magazine meldt dat “de trouw van het jaar” eind juni plaatsvindt. Als locatie werd gekozen voor een “speciale en romantische plek” in het zuiden van Frankrijk. Om de paparazzi niet té wijs te maken, treedt het blad niet verder in detail over de locatie.

“Het is een magische plek”, vertellen Courtois en Gerzig in Vanity Fair. “Het wordt een besloten en romantische ceremonie, met een groot feest en muziek. Er zal gedanst worden op reggaeton, daar houden we van.”

Over het huwelijk zelf gaf PPlus wel nog meer info. Zo zouden er ongeveer 300 mensen een uitnodiging mogen verwachten. Daarbij uiteraard de families en dichte vrienden van het koppel, maar ook heel wat bekende namen. Zo zouden alle Real-ploegmaats van Courtois een uitnodiging krijgen. Van Eden Hazard over Karim Benzema tot Luka Modric. Ook Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke, behoort tot de genodigden, zo bevestigde het paar in Vanity Fair. Courtois en Gerzig waren vorig jaar zelf te gast op de trouw van Dani Carvajal, rechtsachter van Real.

Gerzig zou dan weer enkele bekende Israëliërs vragen, zoals collega-modellen Omar Nodelman en Katya Levin. De gasten zouden zelf instaan voor hun vlucht en verblijf.

Twee dagen

De bruiloft wordt volgens PPlus gespreid over twee dagen, met een openingsevenement op de eerste dag en een burgerlijke ceremonie op dag twee. Die ceremonie zou beide religies, het jodendom en het christendom, combineren en Gerzig zou doorheen het huwelijk verschillende jurken dragen van ontwerper Mai Mashiach. Daarnaast zal ze kunnen rekenen op een haarstyliste en een make-up artist.

Courtois en Gerzig vormen sinds de lente van 2021 een koppel. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ze trokken samen de wereld rond, feestten geregeld en groeiden uit tot elkaars grootste fans. Ook met dochtertje Adriana en zoontje Nicolas, twee kindjes die Courtois al had uit zijn relatie met de Spaanse Marta Dominguez, kan Gerzig het uitstekend vinden. “Ze zijn geweldig. Bij de kennismaking hielp het dat Thibaut hen steeds betrok in onze FaceTime-gesprekken. ‘Kijk, dat is Mishel en ze heeft een hond’, was zijn beste introductie”, aldus Gerzig nog in Vanity Fair. “Nu ben ik als een vriendin voor Adriana en Nicolas. Ze weten dat ze op me kunnen rekenen voor alles wat ze nodig hebben.”

Zo gaat een joods huwelijk eraan toe Een van de belangrijkste joodse tradities, die wel een belletje kan doen rinkelen, is de Mazzeltov. Na de huwelijksceremonie breekt de bruidegom een glas kapot met zijn voet. Onder het motto: “Scherven brengen geluk.” De scherven tonen aan dat een huwelijk zowel goede als slechte tijden kent. Scherven vallen niet meer te repareren, dus het huwelijk kan niet meer ontbonden worden. Nadien roepen alle gasten “Mazzeltov” en wensen ze op die manier de bruid en bruidegom succes. Na de huwelijksceremonie volgt er een moment van me-time voor het kersverse bruidspaar. In een ruimte, afgezonderd van de gasten, brengt het koppel hun eerste kwartier als gehuwden met elkaar door. Dat kwartiertje is bedoeld om de eerste momenten als getrouwd koppel samen door te brengen en de huwelijksband meteen te versterken. Uiteraard wordt het huwelijk afgesloten met een knallend dansfeest. Dat is een wederkerend gebeuren over alle culturen heen en op het feest van Courtois en Gerzig zal dat ongetwijfeld niet anders zijn.

