Beruchte scheidsrechter die in Qatar match van Rode Duivels floot stopt er plots mee: “Ik was bijna dood”

Sikazwe werd begin dit kalenderjaar wereldnieuws, toen hij tijdens het duel tussen Tunesië en Mali te vroeg affloot. Terwijl beide landen nog streden om een resultaat, floot hij vijf minuten voor tijd plots voor het einde. Na veel commotie besloot hij het duel voort te zetten, om vervolgens nog een keer te vroeg af te fluiten.

Sikazwe moest het het veld onder politiebegeleiding verlaten en later verklaarde hij zijn opmerkelijke optreden door te zeggen dat hij een zonneslag had opgelopen. “Het was echt de slechtste wedstrijd uit mijn carrière. Maar ik had ook dood kunnen zijn, daar blijf ik bij”, kwam hij daar vandaag op terug.

Bij zijn thuiskomst in Zambia na de bewuste Afrika Cup, deed Sikazwe zijn opmerkelijk verhaal. De dokters die hem na de match behandelden hadden hem gezegd dat hij in een coma had kunnen raken. “De dokters zegden dat mijn lichaam niet afkoelde. Ik had nog maar een beetje tijd voor ik in een coma zou raken. Dat zou het einde geweest zijn.” Volgens Sikazwe kon hij die dag niet normaal communiceren met zijn assistenten.

Volledig scherm Sikazwe met Michy Batshuayi. © Photo News

Genade voor Sergio Ramos

Het incident op de Afrika Cup maakte Sikazwe berucht, maar het was niet voor het eerst dat de ref internationaal stof deed opwaaien. In 2016 mocht hij de finale van het Club-WK fluiten tussen Real Madrid uit Spanje en het Japanse team Kashima Antlers. Bij een 2-2-stand maakte Sergio Ramos een bewuste fout die een tweede gele kaart verdiende. Sikazwe had de gele kaart al in de hand, maar zou ze toch niet geven. De Japanse spelers protesteerden hevig over de cruciale fase. Real won in de verlengingen het pleit met 4-2. Sikazwe gaf later in een interview aan FII Goal zijn fout toe en weet het aan een gebrek aan communicatie met de assistent: “Hij zei ‘No Card’, maar ik had dat eerst verstaan als ‘With Card.’”

Ook heeft de Afrikaanse voetbalbond Sikazwe ooit op non-actief gezet na een vermoeden van corruptie. Zijn arbitrage in de halve finale van de Afrikaanse Champions League in 2018 tussen het Tunesische Esperance en Primeiro de Agosto uit Angola lag zwaar onder vuur. Sikazwe schonk Esperance een controversiële penalty en keurde later een goal van Primeiro de Agosto af na een vermeende fout op de Tunesische keeper. Esperance won met 4-2, maar de Afrikaanse voetbalbond laste een onderzoek in na beschuldigingen van corruptie. Sikazwe zag zich in november 2018 voorlopig geschorst, maar enkele maanden later volgde “wegens onvoldoende bewijs” de vrijspraak. Nu zit zijn bewogen carrière er dus plots op.

