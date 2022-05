Bernd Storck niet langer trainer van Racing Genk

Club en coach onthielden zich de voorbije week van alle commentaar over de toekomst. Maar wat publiek geheim was, is nu ook officieel: Storck verlaat Genk. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de Duitser zondagnamiddag had met het Genkse bestuur. Storck volgde in december de ontslagen John van den Brom op. Hij slaagde er niet in om met de club Europees te overwinteren en greep naast een ticket voor de Champions’ League Play-offs. In de Europe Play-offs eindigde hij tweede, achter het sterke AA Gent, waardoor Genk naast een Europees ticket greep.