Benzema kent op 24 november uitspraak in sekstape-affaire

Club Brugge Geen dreun, slechts een klein tikje: waarom de Brugse kleedkamer niet in zak en as zit na oplawaai tegen City

20 oktober Manchester City, the day after... Club beseft: dít was de wereldtop. “Dan kan je zelfs zo’n 1-5 gemakkelijk plaatsen.” Een situatieschets van de mentale toestand binnen de (strijdvaardige) kleedkamer. “Herinner je je hoe we na die 0-5 tegen PSG ín Parijs gereageerd hebben?”