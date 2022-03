Benzema en Vinicius straffen foutjes van Mallorca af en zetten Sevilla op tien punten

La LigaReal Madrid boekt een levensbelangrijke overwinning met het oog op de titel. Na een doelpunt in geschenkverpakking van Vinicius en een strafschopdoelpunt van Benzema kwamen Los Blancos nooit meer in gevaar. De Fransman kon in het slot ook nog een fraai kopbaldoelpunt maken. Hazard kreeg opnieuw geen minuut van Ancelotti. Courtois hield zijn netten schoon. (BDJ)

Na een glansrijke overwinning tegen PSG op het kampioenenbal, wilde Real Madrid ook in de eigen competitie overtuigen. Hoewel Real de leider is in La Liga, heeft het dit seizoen tegen op papier kleinere ploegen al dure punten laten liggen. Mallorca mocht dus allesbehalve onderschat worden. Courtois was gewaarschuwd.

Volledig scherm © ANP / EPA

Real begon scherp aan de partij. De Braziliaanse wingers Rodrygo en Vinicius maakten het de Mallorca-verdediging knap lastig met mooie schijnbewegingen en constante dreiging. Maar het bleef wel enkel bij dreigen. Karim Benzema stond in de openingsfase vaak op een eiland. De vijfmansverdediging van Mallorca gunde de Fransman geen meter. De eerste helft zal vooral herinnerd worden door de hoge intensiteit en harde duels.

Toch was het Mallorca dat bijna met een voorsprong ging rusten. De opgerukte rechtsachter Maffeo werd niets in de weg gelegd, maar kon oog in oog met Courtois niet besluiten. 0-0 ruststand en daar mocht vooral Real blij mee zijn.

Volledig scherm © REUTERS

Hetzelfde spelbeeld in de openingsfase van de tweede helft: een Real dat de bal had, maar er niets mee deed. Plots kreeg de verdediging van Mallorca een kortsluiting en gaf het de bal cadeau aan Vinicius. Die twijfelde niet en schoot de bal eenvoudig door de benen van keeper Rico. 0-1. De Koninklijke kregen ook nog een strafschop na een haakfout op Vinicius. Benzema knalde zijn 21ste van het seizoen binnen. Vijf minuten erna knikte hij ook zijn 22ste binnen en sloot hij eigenhandig de boeken voor Mallorca. De Fransman moest wel vroegtijdig het veld verlaten met een blessure. De Classico lijkt wel niet in het gevaar te komen.

Real wint na een betere tweede helft in Mallorca en zet Sevilla op tien punten. Los Blancos komen zo een stapje dichter bij die felbegeerde 35ste landstitel.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.