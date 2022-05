Benzema, de spits die zichzelf heruitvond: topfavoriet voor Gouden Bal moet Real aan Champions League-titel helpen

Premier League “We bouwen op zijn fundamen­ten verder”: Anderlecht en Vincent Kompany gaan in onderling overleg uit elkaar, trainer trekt allicht naar Burn­ley

Vincent Kompany is geen trainer van Anderlecht meer, dat maakte de club woensdag zelf bekend. Kompany had nog een contract tot 2024 in het Lotto Park, maar de samenwerking wordt in onderling overleg beëindigd. “De club zal op zijn fundamenten voortbouwen”, zegt CEO Peter Verbeke.

26 mei