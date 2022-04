‘Bend It Like De Bruyne’: Rode Duivel pakt uit met karakteristieke assist, Gabriel Jesus scoort er VIER

Premier League‘Bend It Like Beckham’ is een Britse film uit 2002 over een Indisch meisje dat het wil maken als profvoetbalster in Engeland. Een verwijzing naar de manier waarop David Beckham in die tijd met de assists strooide. Vergelijking die perfect opgaat met hoe Kevin De Bruyne dat ook dit seizoen weer doet. Zijn voorzet op het hoofd van Gabriel Jesus recht uit het ‘copybook’.