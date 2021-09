Beloning voor knalprestatie tegen PSG? Noa Lang zit in voorselectie Louis van Gaal voor Oranje

Jobat Kan je thuiswer­ken vanuit het buitenland? Hou rekening met deze 3 zaken

16 september Werk jij doorgaans van thuis uit? Dan wens je dat misschien wel voor korte of langere tijd vanuit het buitenland te doen. Maar voor je beslist om enkele maanden te overwinteren onder de zon, zet je best even alles op een rij, want er komt wel wat bij kijken. Jobat.be vroeg raad aan Elke Brees, manager internationale tewerkstelling bij SD Worx.