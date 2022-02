Belgische voetbalbond staat achter uitsluiting Rusland voor WK

De voetbalbond pakte vandaag uit met een communiqué om zijn standpunt te verduidelijken over de oorlogssituatie in Europa: “De KBVB is erg geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne en is zoals iedereen sterk onder de indruk van de toestand in dat land. De KBVB veroordeelt op de strengst mogelijke manier de agressie van Rusland tegen Oekraïne en betuigt zijn grote solidariteit met de mensen in Oekraïne. Ook het voetbal wordt door deze crisis geraakt, al is dat volstrekt ondergeschikt aan de situatie van zovele burgers in Oekraïne en de oorlogssituatie op het terrein. De KBVB steunt ten volle de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië om eind maart WK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland te spelen. Los van deze steun en de grote solidariteit aan Oekraïne en zijn burgers is het nu simpelweg onmogelijk om wedstrijden tegen Russische teams op een veilige manier af te werken, zowel op als naast het terrein.”