Belgische landskampioen in pot 1 van Champions League? Volgens dit scenario kan het

VoetbalKomt de Belgische landskampioen in pot 1 van de Champions League terecht? De kans is klein, maar het is niet onmogelijk. Volgens dit scenario kan het.

Union en Club Brugge strijden momenteel om de titel in de Jupiler Pro League. De landskampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League én belandt mogelijk zelfs in pot 1 van het kampioenenbal. Maar dan moeten wel twee voorwaarden vervuld zijn: de Rangers moeten kampioen worden én de Europa League winnen. Daarnaast moet de Champions League-winnaar de titel veroveren in eigen land.

We nemen de twee voorwaarden even onder de loep. De kans dat de winnaar van de Champions League ook kampioen speelt, is redelijk groot. De finale wordt een duel tussen Liverpool en Manchester City of Real Madrid. De Koninklijke is al zeker van de titel in Spanje, Man City en Liverpool duelleren om winst in de Premier League. Met nog vier speeldagen te gaan hebben de Citizens één punt voorsprong op de Reds.

Wat met de Rangers? De club uit Glasgow moet in de halve finale van de Europa League een 1-0-nederlaag uit de heenmatch goedmaken tegen RB Leipzig. Geen eenvoudige klus. Áls dat lukt, staan de Rangers in de finale tegenover Eintracht Frankfurt of West Ham United. De kans bestaat dat de Schotten de Europa League alsnog winnen, maar het wordt bijzonder moeilijk om de titel in eigen land te pakken. Met nog drie speeldagen voor de boeg hebben de Rangers een achterstand van zes punten op leider Celtic.

Volledig scherm © BELGA