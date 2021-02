Belgische kandidatuur voor Puskas Award: onbekende landgenoot met opvallend verhaal gaat wereld rond na wondergoal voor oudste club in Engeland

VoetbalEn plots gaan beelden van een vrij onbekende voetbal-Belg de wereld rond. Elisha Sam (23) scoorde dit weekend een waanzinnig doelpunt voor Notts County in een 3-1-overwinning tegen Oxford City. Een goal die we alleen Zlatan Ibrahimovic hem zien nadoen. De man zelf heeft bovendien een straf verhaal. Van de beloften bij Standard over een passage bij Israël tot racisme in Bulgarije.

Iets om naar te blijven kijken: de 2-1 van Elisha Sam tegen Oxford City. Onze landgenoot scoorde vanop een meter of 15 met een achterwaartse hiel na een middelhoge voorzet. Tot eenieders verbazing belandde de bal via de lat in in doel. Notts County profiteerde maximaal van het doelpunt van onze landgenoot, Oxford City werd met 3-1 ingeblikt.

De boomlange Belg speelt bij Notts County op het hoogste amateurniveau van Engeland, maar vandaag stond er met de confrontatie tegen Oxford City een wedstrijd in de kwartfinale van de FA Trophy (bekertoernooi voor teams uit de lagere competities) op het programma voor Notts County. Dankzij twee goals van Sam werd het 3-1.

De naam Elisha Sam doet maar bij weinigen een belletje rinkelen, maar de 23-jarige Merksemnaar doorzwom ondanks zijn jonge leeftijd al wel een aantal voetbalwatertjes. Na enkele woelige passages in Israël, Nederland en Bulgarije streek het jeugdproduct van Lierse en Standard afgelopen zomer dus neer bij Notts County, met een bestaan van 158 jaar, de oudste voetbalclub ter wereld.

“Ik werd in mijn jeugdjaren biij Merksem weggeplukt door Lierse dat aanvankelijk alleen mijn broer Ephraim had gescout”, zei de Merksemnaar enkele weken geleden op onze regiopagina’s. “Ik mocht mee en uiteindelijk speelde ik er van U11 tot U17, daarna trok ik naar Standard. Tot een doorbraak kwam het niet en aangezien mijn agent zelf van Israelische afkomst is, kon ik de stap wagen naar de Israelische eerste klasse bij Hapoel Acre.”

Van Israël naar Nederland

“Aanvankelijk had ik het in Israël naar mijn zin en speelde ik veel, maar nadat de coach werd ontslagen kwam ik nog weinig aan de bak. Aan de winterstop werd besloten me uit te lenen aan tweedeklasser Nazareth Illit, maar dat bracht geen beterschap. Ik wilde weer dichter bij huis voetballen en die kans kreeg ik bij FC Eindhoven.”

BIj FC Eindhoven ontbolsterde Sam. Hij scoorde acht keer in de Nederlandse tweede klasse. “Ik leek een belangrijke stap te hebben gezet in mijn carrière, maar jammer genoeg liep het extra-sportief fout. De club kwam een aantal contractuele beloftes niet na en omdat de kloof tussen beide partijen zo groot was geworden, moest ik opnieuw elders aan de slag.”

Volledig scherm Elisha Sam uit Antwerpen op training bij Notts County © Notts County/RV

Racisme in Bulgarije

“Ik hoopte lang op interesse uit België of Nederland, maar omdat die niet kwam, moest ik uiteraard openstaan voor andere aanbiedingen.” Sam raakte in contact met de Bulgaarse eersteklasser Arda Kharzali, maar ook dat werd geen succes. “Naast mezelf speelden er nog heel wat buitenlanders en de spelers die ten nadele van ons op de bank zaten, pikten dat niet. Er ontstonden twee kampen en het ging zelfs zo ver dat het tot racisme kwam in de kleedkamer.”

“Fysiek heb ik me er nooit bedreigd gevoeld, dat heeft misschien wel te maken met mijn postuur, maar andere zaken waren onaanvaardbaar. De voorzitter was goed bevriend met een aantal spelers. Dat zegt genoeg, denk ik? Voor mij was het duidelijk dat ik daar geen toekomst meer had. In november vorig jaar raakte ik geblesseerd en gelukkig kon ik me laten behandelen in eigen land.”

Notts County

Corona bood daarna een uitweg. Sam - die zowel de Belgische als de Ghanese nationaliteit heeft - liet z'n contract ontbinden en kwam vorige zomer plots in Engeland terecht. Notts County was even voordien voor het eerst in hun 158-jarig bestaan uit het professionele voetbalcircuit in Engeland getuimeld. Sam vecht met de Magpies nu voor een promoties naar de Engelse vijfde klasse.

“We willen zo snel mogelijk promoveren en liefst van al met de titel”, zegt Sam. “De druk om te promoveren is er wel, alleen daarom werd deze kern samengesteld na de verloren promotiefinale van vorig seizoen, maar persoonlijk blijf ik rustig. Ik laat me niet snel gek maken en doe gewoon mijn best. De spelstijl in de competitie is veelal fysiek, maar onze ploeg is een van de meest technisch onderlegde. Die combinatie is me op het lijf geschreven.”

Volledig scherm Elisha Sam uit Antwerpen op training bij Notts County. © Notts County/RV