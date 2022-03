Belgische coëfficiënt opnieuw kind van de rekening: rechtstreeks CL-ticket nu zeker weg

Voetbal De uitschakeling van AA Gent in de achtste finales van de Europa Conference League deed niet enkel de Ghelamco Arena kreunen, ook de Belgische coëfficiënt kreeg een tik. En een noemenswaardige tik, want het is nu mathematisch zeker dat ons land vanaf seizoen 2023-2024 geen rechtstreeks ticket voor de poules van de Champions League meer zal hebben.

Het was sowieso moeilijk om de elfde plaats van Servië nog te bedreigen. Daarvoor moesten de Buffalo’s de finale van de Conference League halen. Het wordt dus opnieuw lastiger voor de Belgische kampioen om de groepsfase van de Champions League én de bijhorende vetpotten in de wacht te slepen.

Lees ook Gent verliest in eigen huis van PAOK en mag kruis maken over kwartfinale Conference League

Boerenjaar viel weg

Het Belgisch voetbal wist afgelopen zomer dat het dringend tijd was om de Europese coëfficiënt de hoogte in te jagen. Het boerenjaar 2016/2017, toen Racing Genk en Anderlecht nog de kwartfinale van de Europa League haalden, was weggevallen. Daardoor donderde België van plek negen naar dertiende plaats op de UEFA-ranglijst. Enkel de top tien heeft recht op een rechtstreeks Champions League-ticket. Behalve als de Champions League-winnaar zich via de competitie ook kan plaatsen voor het kampioenenbal - wat in 95 procent van de gevallen ook zo is. Dan schuift een extra ticket richting het nummer 11 van de UEFA-ranking.

Enkel een ferme oogst kon de coëfficiënt dus redden. Alleen viel dat deze herfst tegen. Anderlecht vloog nog voor de poules van de Conference League uit het toernooi. Antwerp presteerde onder zijn mogelijkheden - onder meer geplaagd door veel late tegentreffers - in de Europa League. En Club Brugge kon zijn goede start in de groep des doods van de Champions League niet bevestigen. Met AA Gent is nu ook de laatste Belgische deelnemer Europees uitgeteld. Daardoor moet de kampioen vanaf het seizoen 2023-2024 CL-voorrondes spelen.

Maar we sluiten af met een positieve noot. In het seizoen 2024-2025, waarin de vernieuwde Champions League met 26 in plaats van 32 ploegen start, zit België wel nog op schema voor een plaats in de top tien. Dan vervalt het dramatische Europese seizoen van 2017/2018, toen de Belgische clubs amper 2.600 punten sprokkelden. Maar om dat vast te houden, zal er volgend seizoen beter moeten gepresteerd worden in de Europese competities...

Lees ook: Gent verliest in eigen huis van PAOK en mag kruis maken over kwartfinale Conference League