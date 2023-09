Belgische coëfficiënt krijgt stevige boost na vijf Europese kwalificaties, kloof met achtervolgers opnieuw groter

De Belgische clubs gaan voorlopig op het elan van vorig seizoen door. Met vijf kwalificaties voor de Europese groepsfases, wat slechts drie keer eerder gebeurde, legt ons land een perfect rapport voor. Het succes duwt onze coëfficiënt op de UEFA-ranking nog maar eens de hoogte in. België graaide dankzij de perfecte week liefst 1.500 coëfficiëntpunten weg. Antwerp heeft daar het grootste aandeel in, want naast de zege in Athene - goed voor 0.200 punten - kreeg het ook nog eens 0.800 bonuspunten voor de kwalificatie voor de Champions League. Een extraatje dat niet van toepassing is op de Europa League en de Conference League. Toch dragen ook de Europese overwinningen van Union en AA Gent (elk 0.200 punten) en het gelijkspel van Club Brugge (0.100 punten) hun steentje bij.