Belgische coëfficiënt krijgt nieuwe boost na perfecte Europese week, geen énkel land scoorde beter

De Belgische clubs gaan voorlopig op het elan van vorig seizoen voort. Vijf overwinningen duwen onze coëfficiënt op de UEFA-ranking nog maar eens de hoogte in. België graaide dankzij de perfecte week het maximum van 1.000 coëfficiëntpunten weg (0.200 punten per zege), geen enkel land scoorde deze week beter. Voetnoot daarbij is wel dat de vertegenwoordigers van de grootste Europese voetballanden (Engeland, Spanje, Italië en Duitsland) voor het grootste deel pas in de groepsfases in actie komen, al bederft dat de pret natuurlijk niet.