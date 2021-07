Belgische Braziliaan Andreas Pereira scoort schitterende volley in oefenpot Man United, maar verontschuldigt zich ook voor dramatische vrije trap

Al was lang niet elke actie van Pereira even geslaagd. Eerder in de wedstrijd nam de Belgische jeugdinternational een rampzalige vrijschop. De middenvelder was zich daar zelf ook van bewust en verontschuldigde zich al lachend op Instagram bij ploegmaat Juan Mata, die ook wel zijn kans had willen wagen. “De volgende is voor jou, je gezicht zegt alles”, beloofde Pereira.