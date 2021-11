Belgische beloften willen feilloze EK-kwalificatie voortzetten tegen Turkije: “Grinta en inzet nodig om te winnen”

Voetbal“Het was niet zo eenvoudig als het resultaat laat uitschijnen.” Aan het woord: Jacky Mathijssen, trainer van de nationale beloftenploeg. Dat z’n spelers twee maanden terug Turkije met 0-3 oprolden is voor hem geen garantie dat het morgen voor de return in EK-voorronde een walkover wordt.

In Bursa kon Jacky Mathijssen in september nog een beroep doen op Charles De Ketelaere en Arthur Theate maar die internationals zijn intussen al opgeëist door bondscoach Roberto Martinez. Gelukkig kan hij morgen in Leuven wel nog altijd rekenen op z’n topscorer, Loïs Openda, die in Turkije twee keer raak trof en al vijf goals in de kwalificaties voor het EK U21 in 2023. Bij de inzetbaarheid van PSV-aanvaller Yorbe Vertessen, goed voor twee doelpunten, staan dan weer vraagtekens: hij heeft nog last aan de ribben.

In groep I heeft België nog geen steek laten vallen: ze zijn leider in de tussenstand met twaalf op twaalf. Tegen Turkije, en vervolgens dinsdag in Schotland, hoopt Mathijssen dat feilloze parcours voort te zetten. “Het vertrouwen is groot en een 12 op 12 komt niet zomaar uit de lucht gevallen, maar wij weten hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Zoals in Turkije. Na een individuele flits was het lang wachten voor we weer konden scoren. Het was echt niet zo eenvoudig als je zou denken en dat wéten de spelers zelf ook. Het is ijdele hoop om te geloven dat het nu vanzelf zal gaan. Er zal grinta en inzet nodig zijn om te winnen.”

Volledig scherm © Photo News

Mathijssen prees zijn spelers niet alleen voor hun tactische flexibiliteit maar vooral voor hun karakteriële sterkte - ‘t zal nodig zijn om Turkije te verslaan. “We zijn echt aan de meest belastende periode toe voor deze jonge spelers, fysiek én mentaal. Ik zei dat al in oktober en dat is nu zeker niet verminderd. Hun eigen clubs vragen al veel van hen en dan komen daar nog interlands met de U21 bij. We gaan dat goed moeten managen. Maar we staan er goed voor in de kwalificaties. Alleen is de uitdaging niet alleen om het EK te halen, maar om daar dan ook effectief matchen te winnen.”

Alleen de negen groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich rechtstreeks, de overige acht runner-ups spelen barrages voor de vier laatste tickets. (VH)

Volledig scherm © BELGA