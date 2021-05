Belgische beloften starten EK-kwalificatiecampagne met nieuwe groep

Nationale BeloftenNiet alleen de grote jongens blazen binnenkort verzamelen in Tubeke . Ook U21-bondscoach Jacky Mathijssen maakte vandaag zijn selectie bekend. De 22-koppige beloftenselectie speelt begin volgende maand tegen Kazachstan in de kwalificatie voor het EK voor beloften in 2023.

Eind vorig jaar kregen de jonge Duivels een erg bittere pil te slikken. Ondanks twee zeges tegen topland Duitsland en het feit dat ze alles in eigen handen hadden, grepen ze in extremis nog naast de kwalificatie voor het EK van dit jaar.

Meteen werd er tabula rasa gemaakt. Met een bijna volledige nieuwe groep, enkel verdedigers Marco Kana en Arthur Theate, middenvelder Aster Vranckx en aanvaller Loïs Openda blijven over, richten de beloften zich nu op de kwalificatie voor het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië.

België werd ingedeeld in kwalificatiegroep I met verder nog reekshoofd Denemarken, Turkije en Schotland. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

“Met ongeduld kijk ik uit naar nieuwe campagne”, vertelde Mathijssen. “We zien hier vele nieuwe gezichten en het wordt interessant om zien of zij het niveau halen. We weten allemaal dat ze talent hebben, nu kijken we of zij dat ook internationaal kunnen bevestigen. Het is een goeie mix: heel wat spelers staan nog aan het prille begin van hun carrière, anderen hebben al wel wat ervaring opgedaan.”

Mathijssen beschikt tegen Kazachstan alvast over Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere, twee spelers die ook op de reservelijst bij de Rode Duivels staan. Standard-middenvelder Nicolas Raskin is er vanwege een blessure niet bij, voor Monaco-sensatie Eliot Matazo wordt het nog wachten tot het duel van september tegen Turkije. “We volgen hem al maanden op de voet. Hij is dan ook een zeer interessante speler voor ons. Tegen Turkije zal hij er zeker bij zijn.”

Volledig scherm © Photo News