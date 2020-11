Belgische beloften moéten winnen in Sarajevo: Raskin er voor het eerst bij, van Svilar geen spoor

Medio vorige maand gaven de Belgische U21 na een wanprestatie en een dramatische 1-0-nederlaag in Moldavië de leidersplaats in de groep nog uit handen, waardoor kwalificatie voor het EK niet meer vanzelfsprekend is. Met vijftien punten is Duitsland plots de nieuwe leider in de groep, met een voorsprong van twee punten op de jonge Duivels. Op puntenverlies van Duitsland in eigen huis tegen Wales hoeft niet gerekend worden, dus lijkt een tweede plaats nog het hoogst haalbare, maar die kan echter ook nog een stek in de eindronde opleveren.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee plaatsen zich immers rechtstreeks voor een eerste groepsfase, in maart 2021, met daarin zestien landen, waaronder gastlanden Hongarije en Slovenië. Momenteel behoort België tot de vijf beste nummers twee. Om daar ook bij te blijven, zal een zege in Sarajevo nodig zijn.

De selectie:

Doelmannen (3): Arnaud Bodart (Standard), Gaetan Coucke (KV Mechelen), Jens Teunckens (Larnaca/Cyp)

Verdedigers (7): Sebastiaan Bornauw (FC Keulen/Dui), Hannes Delcroix (Anderlecht), Thibault De Smet (Stade Reims/Fra), Wout Faes (Stade Reims/Fra), Marco Kana (RSC Anderlecht), Arthur Theate (KV Oostende), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/Ned)

Middenvelders (7): Jelle Bataille (KV Oostende), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Daouda Peeters (Juventus/Ita), Nicolas Raskin (Standard), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Aanvallers (5): Francesco Antonucci (Volendam/Ned), Francis Amuzu (Anderlecht), Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II/Ned), Lois Openda (Vitesse/Ned), Dante Vanzeir (Union Sint-Gillis)

“We hoeven in Bosnië niet opnieuw vanaf nul te beginnen, maar de ontgoocheling van de vorige wedstrijd is zeker nog niet weggespoeld, en al zeker niet bij mij”, vertelde bondscoach Jacky Mathijssen tijdens een digitaal persmoment. “Ik draag nog stukken van die wedstrijd mee, want we hadden toch gehoopt op die makkelijke weg op kwalificatie, en die hebben we laten liggen. Nu staan we voor de moeilijke weg en daar zijn we wel vastberaden in. Excuses gebruiken we niet, die vorige wedstrijd moesten we gewoon winnen.”

Standard-seizoensrevelatie Nicolas Raskin is er voor de eerste keer bij. “Het is een erg logische selectie. Tot nu toe was Nicolas een van de belangrijkste spelers bij de U19, maar hun wedstrijd werd uitgesteld en daarom zit hij nu hier. Hij kan ons helpen met zijn vorm en strijdkracht, in de strijd om de kwalificatie bij de beloften. Hij verdient deze selectie.”

Raskin.

Aanvaller Dante Vanzeir is er opnieuw bij. “In deze kwalificatie waren er drie wedstrijden waarin we niet gescoord hebben en dan ga je op zoek naar een opportunist, een echte doelpuntenmaker.” Dit seizoen was Vanzeir al goed voor tien doelpunten in evenveel wedstrijden in zijn eerste seizoen bij 1B-club Union.

Bij de doelmannen is er geen spoor van Mile Svilar. “Hij heeft een aantal problemen gekend bij Benfica, waardoor hij daar ook uit de selectie is gevallen. Vorige keer konden we hem niet oproepen, wegens de coronaproblematiek. Momenteel is hij aan de weg terug bezig. We hebben hem dan ook gecontacteerd en hij vindt het op dit moment meer opportuun te werken aan zijn terugkeer op het hoogste niveau. We laten hem helemaal niet vallen, integendeel. Maar we focussen eerder op maart. Dan gaan we die doelmannenkwestie helemaal opnieuw bekijken en hopelijk is dan aan zijn status bij Benfica iets veranderd.”

Met Sebastiaan Bornauw, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers werden er drie spelers zowel bij de beloften als de Rode Duivels opgeroepen. Het drietal werkt met de Duivels eerst de voorbereiding op en de oefeninterland tegen Zwitserland af, vooraleer bij de beloften aan te sluiten in de aanloop naar Bosnië.

