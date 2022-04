Belgisch voetbal snoeit zoals beloofd: eersteklassers betaalden 6,3 miljoen minder aan makelaarskosten

De sanering is ingezet. De Belgische profclubs betaalden tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 samen 32,3 miljoen euro aan makelaars. Dat is nog steeds een significant bedrag. Maar het is wel duidelijk dat de ploegen uit de Jupiler Pro League in hun makelaarskosten aan het snoeien zijn. Sinds het begin van de metingen in 2017 lag het totaalbedrag nooit zo laag.

Het beste voorbeeld is Anderlecht. Paars-wit betaalde nog steeds de hoogste vergoedingen aan tussenpersonen: 4,4 miljoen euro. Maar dat is vooral een gevolg van contracten en overeenkomsten uit het verleden. Makelaarsvergoedingen worden vaak gespreid in de tijd en over verschillende schijven. Een deel van die historisch hoge kosten zijn uit de boeken aan het verdwijnen. Eén jaar eerder betaalde Anderlecht nog 7,3 miljoen euro aan makelaars. De nieuwe CEO Peter Verbeke kondigde in december al aan nog meer het mes te zullen zetten in de uitgavenstructuur. De verwachting is dat paars-wit volgend jaar - voor het eerst sinds de vergoedingen worden bijgehouden - niet meer bovenaan de lijst zal staan.

Volledig scherm Club Brugge-manager Vincent Mannaert © Photo News

Ook de makelaarsuitgaven van Club Brugge (-2,3 miljoen), AA Gent (-1,2 miljoen) en Racing Genk (-0,6 miljoen) gingen significant naar beneden. De enige al bestaande 1A-club die écht gevoelig meer uitgaf aan tussenpersonen laat zich raden. Royal Antwerp FC - weinig verrassend na de hete transferzomer op de Bosuil.

De makelaarskosten in België lopen zo stilaan parallel met die in Nederland. De Eredivisie gaf vorig jaar samen 51 miljoen euro uit. Liefst 33 miljoen daarvan kwam wel van Ajax.

De Pro League hoopt dat de politici uit de Vivaldi-regering de dalende trend in de makelaarskosten zullen opmerken. Binnen het Belgisch voetbal is er ongenoegen over het feit dat alleen de uitwassen van het voetbalschandaal meegenomen worden in de onderhandelingen over de hervorming van de RSZ en bedrijfsvoorheffing - de enveloppes van Veljkovic, de potgrond van Bayat. Intussen zijn de clubs onderworpen aan een strenge anti-witwaswetgeving. Ze installeerden een clearing house om het transfercircuit transparanter te maken.

Volledig scherm Dejan Veljkovic en Mogi Bayat © DR.

Het aantal transacties van Mogi Bayat is ondertussen ook dalende. In het jaar 2020-2021 zat de Franse Iraniër nog met een voet tussen de deur bij 55 transfers, contractverlengingen of contractbeëindigingen. Afgelopen jaar was dat nog bij 39 transacties het geval.

Ondertussen lijkt de Belgische transfermarkt zich hersteld te hebben van de coronacrisis. In totaal ontvingen de 26 profclubs een kleine 200 miljoen euro aan transfersommen. Een jaar voordien - in volle Covid-tijd - was dat nog 176 miljoen. Ondertussen gaven de Belgische ploegen iets meer dan 150 miljoen euro uit aan transfers. Dat is 27 miljoen meer dan een jaar voordien.

Volledig scherm © HLN

Volledig scherm Mogi Bayat, hier naast broer Mehdi, doet minder transfers in België © Photo News