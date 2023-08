Belgisch onderonsje tussen Union en Genk kan zomaar: dit is de situatie van onze clubs in Europa

Krijgen we een Belgisch onderonsje in de laatste voorronde van de Europa League? Het kan zomaar. Als Racing Genk wint van Olympiakos is de kans één op zes dat het Union treft. Maandag zijn we een pak wijzer. En hoe is de situatie weer bij onze andere clubs in Europa? Een overzicht.

Omdat België op het einde van het seizoen 2021-2022 uit de top tien tuimelde van de UEFA-coëfficiëntenranglijst, krijgt landskampioen Antwerp geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Daardoor moet het eind augustus aan de bak in de play-offronde - de laatste voorronde - van het miljoenenbal.

Er schieten nog zeven mogelijke tegenstanders over: Young Boys, AEK Athene, Dinamo Zagreb, Kopenhagen, Sparta Praag, Olimpija Ljubljana en Galatasaray. Enkel Young Boys is al zeker van de play-offronde. De zes andere teams spelen nog een onderlinge voorronde alvorens ze Antwerp kunnen treffen. AEK Athene speelt tegen Dinamo Zagreb, Kopenhagen treft Sparta Praag en Olimpija Ljubljana neemt het op tegen Galatasaray. The Great Old zal nog vóór die matchen, die op 8 augustus worden gespeeld, te weten komen tegen de winnaar van welk duel ze uitkomen. De loting voor die play-offronde is immers maandag, 7 augustus.

Wordt Antwerp uitgeschakeld in de CL-play-offs komt het in de groepsfase van de Europa League terecht.

Domper voor Racing Genk, dat na de uitschakeling tegen Servette Genève in de tweede voorronde Champions League mag vergeten. De Europa League is wel nog mogelijk. De Limburgers moeten daarvoor in de derde voorronde van de Europa League wel eerst voorbij het Griekse Olympiakos zien te geraken. De heenmatch in Athene wordt in principe gespeeld op donderdag 10 augustus, de return een week later in Genk.

KIJK. Genk verliest na penalty’s van Servette

Mocht KRC Genk de Grieken uitschakelen, wacht er nog een play-offwedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz, het Servische Cukaricki, het Oekraïense Zorya Luhansk, het Schotse Aberdeen, het Nederlandse Ajax of... Union. Eén kans op zes dat we een Belgisch onderonsje krijgen. Vorig seizoen eindigden de Brusselaars als derde in de Jupiler Pro League, waardoor hun Europese campagne dus start in die play-offronde van de Europa League.

Als het voor Genk ook foutloopt in de Europa League, is er met de Conference League nog een laatste vangnet. Bij verlies in de derde voorronde, tegen Olympiakos dus, gaan ze naar de play-offronde in de Conference League. Winnen ze wel van Olympiakos maar sneuvelen ze een ronde later is er de groepsfase van de Conference League.

Union werd vorig seizoen derde. Zo heeft het een ticket beet voor de play-offronde van de Europa League.

In die laatste kwalificatieronde is Racing Genk dus een mogelijke tegenstander. Andere mogelijke opponenten: Olympiakos (als het wint van Genk), Lugano en de winnaars van deze duels: Dnipro1-Slavia Praag, Zalgiris-BK Haken, Qarabag-HJK, Zrinjski Mostar-Breidablik, Sheriff Tiraspol-BATE Borisov en Astana-Ludogorets Razgrad. Deze matchen worden op 10 en 17 augustus gespeeld. Aangezien ook hier maandag geloot wordt voor de play-offronde, is Union over vier dagen al een pak wijzer welke winnaar van welk duel (of Lugano) het ontmoet.

Union speelt zijn heenwedstrijd op 24 augustus. De return is een week later. Bij winst stoot het door naar de groepsfase van de Europa League. Bij verlies is er het vangnet van de groepsfase van de Conference League.

Club Brugge verdedigt vanavond een comfortabele 3-0-voorsprong tegen Aarhus. En dus mag de blik al naar de derde voorronde van de Conference League. Behoudens een grote anticlimax vanavond voor blauw-zwart ontmoet het in die derde voorronde het IJslandse KA Akureyri of het Ierse Dundalk FC. Die wedstrijden worden op 10 en 17 augustus gespeeld. Als Club doorstoot, volgt er nog een laatste play-offronde. De loting daarvoor is eveneens maandag. Brengt Club ook dat tot een goed einde, zit het in de groepsfase van de Conference League.

Ook AA Gent, 5-1 voor tegen Zilina, mag het straks niet meer uit handen geven. Ook zij begonnen als winnaars van de Europa play-offs in de tweede voorronde van de Conference League. Klaart het vanavond de klus, moet het in de derde voorronde tegen de winnaar uit het duel tussen het Noord-Ierse Linfield FC en het Poolse Pogoń Szczecin. Net als bij Club Brugge zijn die matchen op 10 en 17 augustus. Bij winst volgt een laatste play-offronde.

Volledig scherm Sven Kums. © BELGA

Volledig scherm © BELGA