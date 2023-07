België voor het eerst bij Europese ‘Big Five’ op UEFA-coëfficiëntenranking, maar extra ticket is nog ver weg

Een primeur voor ons land! Op basis van het afgelopen seizoen behoort België tot de beste vijf landen in de UEFA-coëfficiëntenranking. Achter Engeland, Italië, Duitsland en Spanje, maar vóór Nederland en Frankrijk. Allemaal te danken aan het Europese boerenjaar met drie Belgische kwartfinalisten en Club Brugge dat overwinterde in de Champions League.

Club Brugge, AA Gent, Union en Anderlecht, geef jullie zelf maar een flinke schouderklop. Het straffe Europese parcours van onze Belgische clubs heeft ertoe geleid dat ons land het seizoen als nummer vijf op de UEFA-coëfficiëntenranking heeft afgesloten. Een historisch hoge UEFA-coëfficiënt zelfs voor België, nooit eerder deden de Belgische clubs het samen zó goed in Europa. De top vijf ziet er als volgt uit: 1) Engeland, 2) Italië, 3) Duitsland, 4) Spanje en 5) België. Onze clubs duwen Nederland en zelfs Frankrijk uit de top vijf. Zonder meer een straffe stoot. In vergelijking met een jaar voordien stijgt België 13 plaatsen in de ranking. Toen verzamelden de Belgische clubs samen maar 6.600 punten, nu waren dat er 14.200.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor een gelijkaardig topseizoen moeten we al zes jaar terug. In 2017 sloot België af op plaats zes. Zowel Anderlecht (tegen Manchester United) als Racing Genk (tegen Celta de Vigo) stootten toen door tot de kwartfinales van de Europa League.

Afgelopen seizoen slaagde Club Brugge er voor het eerst in om te overwinteren in de Champions League. In een poule met Porto, Leverkusen en Atlético Madrid won Club 3 wedstrijden en werd het tweede in de poule achter Porto. In de 1/8ste finale was Benfica het eindstation.

Volledig scherm © BELGA

In de Europa League legde Union dan weer een fantastisch parcours af. Het won z’n groep met Union Berlin, Braga en Malmö en plaatste zich zo rechtstreeks voor de 1/8ste finales. Daarin namen de Unionisten nog eens de maat van hun naamgenoten uit Berlijn. In de kwartfinale bleek Bayer Leverkusen te sterk.

Volledig scherm © Photo News

In de Conference League - die derde Europese beker is een geschenk voor Belgische clubs - sprokkelden AA Gent en Anderlecht kostbare punten voor de Belgische coëfficiënt. En wat als...Antwerp in de play-offs voorbij Istanbul Basaksehir was geraakt? Waar was dat Europees avontuur dan gestrand? Ach, in Deurne-Noord kregen ze er ‘Den Dubbel’ voor in ruil. AA Gent en Anderlecht hadden geen overschot in de poulefases. De Buffalo’s werden tweede in een groep met Djurgardens, Molde en Shamrock Rovers. Paars-wit pakte plek twee achter de latere winnaar West Ham United en voor Silkeborg en FCSB. In de tussenronde, tegen respectievelijk Qarabag en Ludogorets, hadden Gent en Anderlecht strafschoppen nodig om naar de 1/8ste finales te gaan. Daarin loodste Gift Orban AA Gent voorbij Antwerp-killers Basaksehir en hield Bart Verbruggen Anderlecht overeind tegen Villarreal. West Ham en AZ bleken in de kwartfinales te sterk voor Gent en Anderlecht.

Volledig scherm © BELGA

Een extra Europees ticket levert die geweldige uitschieter ons land evenwel (nog) niet op. Daarvoor zijn meer van dergelijke stunts nodig. De UEFA-coëfficiënt van een land bepaalt de verdeling van de Europese tickets en wordt berekend op basis van de resultaten van de voorbije vijf jaar. In dat optelsommetje is België dankzij het Europese topseizoen van plaats 13 naar plaats 8 gestegen, achter Portugal en voor Schotland. Plek acht geeft recht op 5 Europese tickets.

Dankzij die top 10-plaats beschikt België vanaf 2024-2025 trouwens opnieuw over een rechtstreeks ticket voor de Champions League. De Belgische kampioen van dit jaar moet zich volgend seizoen nog via de voorrondes van een plaatsje in het kampioenenbal zien te verzekeren.

Pas vanaf plaats 6, de plek die Nederland bezet, zou ons land een extra ticket voor de voorrondes van de Champions League kunnen bemachtigen. De kloof tussen België en Nederland is nog aanzienlijk. Onze noorderburen hebben 59.900 punten, België klokt af op 42.200.

Volledig scherm © BELGA