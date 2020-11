België verliest achtste plek op coëfficiëntenranking aan Nederland (en het dreigt nog penibeler te worden)

Allerminst goed nieuws: hoe hoger een land op de ranking, hoe meer teams het mag afvaardigen in Europa. Momenteel verandert er nog niets - wie op de negende plek staat mag nog altijd twee teams in de Champions League en drie ploegen in de Europa League afvaardigen.

Problematischer wordt het als België uit de top tien valt. In dat scenario moeten we onze rechtstreekse CL- en EL-tickets inleveren. Niet ondenkbaar, want de coëfficiënt is gebaseerd op de prestaties van de laatste vijf seizoenen. In dit geval vanaf 2016/2017, toen Anderlecht en Racing Genk de kwartfinales van de Europa League haalden. Die punten vallen volgend seizoen sowieso weg, waardoor België in het seizoen 2021/22 onvermijdelijk nog enkele plaatsen zakt.