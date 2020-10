België stelt zich samen met Duitsland en Nederland kandidaat voor WK vrouwenvoetbal 2027: “Perfecte mix”

In 2023 organiseren Australië en Nieuw-Zeeland het WK, maar vier jaar later is België mogelijk aan de beurt. Samen met Nederland en Duitsland heeft ons land een kandidatuur ingediend voor het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal van 2027.

“De samenwerking tussen deze drie landen is een perfecte mix tussen verleden, heden en toekomst”, zegt ex-international Femke Maes, die zich schaart achter het project. “Duitsland staat al jaren aan de top. Nederland is op dit moment heel goed bezig: het werd in 2017 Europees kampioen en speelde vorig jaar nog de finale van het wereldkampioenschap. België is dan weer bezig om die laatste stap te zetten. Dit is een unieke samenwerking die voor iedereen vruchtbaar kan zijn.”