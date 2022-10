BEKIJK. Antwerp zal gesprek voeren met Nainggolan nadat hij voor de match op Standard e-sigaret rookte, Pro League: “Wij kunnen niet straffen”

Antwerp liet deze ochtend aan onze redactie weten dat het een gesprek zal voeren met Nainggolan. En ook Lorin Parys, CEO van de Pro League, reageerde inmiddels via een statement. Hij wijst naar het totale rookverbod dat geldt in Belgische voetbalstadions, maar geeft mee geen sancties te kunnen opleggen. “We hebben samen met Stichting tegen Kanker een totaal rookverbod geïnstalleerd in onze stadions in 2021, omdat we een gezonde omgeving willen creëren voor onze voetbalfans. Dat rookverbod geldt voor alle aanwezigen in het stadion. Ook voor spelers dus. We hebben hierover al contact gehad met Antwerp die het punt opnemen met de betrokken speler. De Pro League zelf kan niet sanctioneren, dat is aan de werkgever of de uitbater van het stadion.”