Begrafenis Pelé dinsdag in intieme kring, voorafgegaan door 24 uur durende wake in stadion ex-club Santos en processie langs huis 100-jarige moeder

VoetbalDe begrafenis van Pelé, die gisteren op 82-jarige leeftijd overleed , vindt komende dinsdag plaats in Santos, zo’n 70 kilometer ten zuiden van São Paulo, waar Pelé stierf in het Albert Einstein ziekenhuis.

De uitvaartplechtigheid zal in intieme kring georganiseerd worden, maar dat wil niet zeggen dat Pelé geen groots afscheid krijgt in Brazilië. Het lichaam van de voetballegende zal maandagochtend overgebracht worden van het ziekenhuis in São Paulo naar het Urbano Caldeira Stadium in Santos. Daar debuteerde Pelé als 15-jarige, speelde hij nagenoeg zijn hele carrière en groeide hij uit tot een wereldster.

Pelé’s kist zal in de middencirkel van het veld geplaatst worden, waarop er een publieke wake zal beginnen. Daarbij kan het lichaam van Pelé een laatste groet worden gebracht. De tenten voor die wake zijn zelfs al opgesteld in het stadion. De wake start maandag om 10 uur lokale tijd (14 uur in België) en zal 24 uur lang duren, tot 10 uur dinsdagochtend.

Aansluitend zal een processie plaatsvinden door de straten van Santos die ook passeert aan het huis van Dona Celeste, de 100-jarige nog levende moeder van Pelé. Volgens berichten in Braziliaanse media gaat ook zij fel achteruit. Dona Celeste zou haar bed niet kunnen verlaten en mentaal niet helemaal helder meer zijn.

Vorige maand vierde Pelé nog de 100ste verjaardag van zijn moeder

De processie eindigt met het plaatsen van de kist in het mausoleum Memorial Necrópole Ecumênica in Santos, waar de begrafenis van Pelé doorgaat in besloten en familiale kring.

In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd wegens de dood van Pelé, in Santos gaat het zelfs om een hele week. De regering van president Jair Bolsonaro noemt Pelé “een geweldige Braziliaan, die de reputatie van het land overal waar hij kwam een boost gaf.” Op zijn eigen Twitteraccount schrijft Bolsonaro, die nog slechts enkele dagen president van Brazilië is, dat Pelé “Brazilië in de hele wereld beroemd maakte”. Ook vindt hij dat Pelé “voetbal verhief tot een kunstvorm.”

