Beerschot stelt nieuwe algemeen directeur aan

Van den Steen was als voetballer lang actief in de nationale reeksen, bij clubs als Strombeek en Herentals. Later was hij trainer/sportief manager bij Londerzeel en Grimbergen. In het dagelijkse leven had Van den Steen vroeger onder andere commerciële functies bij sportkledingmerken Jako, Joma, Masita en Jartazi. Van den Steen volgt op het Kiel Gunther Dieltjens op, die zich pro deo inzette voor Beerschot. Dieltjens blijft betrokken bij de club, maar zal zich voortaan weer meer toeleggen op zijn eigen (horeca)zaken.