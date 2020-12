Beerschot moet het tegen STVV zonder smaakmaker Tissoudali doen: “Een groot gemis”

BeerschotIets in ons zegt dat Tarik Tissoudali zich in zijn sas zou hebben gevoeld op het kunstgras van Sint-Truiden , maar de dribbelkont van Beerschot liep zondag een knieblessure op en zal vier tot zes weken out zijn. “Een groot gemis”, zegt analist en ex-Beerschotter Mo Messoudi. “In de laatste fase van de aanval is Tissoudali nog belangrijker dan Holzhauser.”

Hoe erg is deze blessure voor Tissoudali zelf?

Op Anderlecht werd de mediale band van Tissoudali’s linkerknie geraakt. Volgens de eerste prognoses zal de 27-jarige spits tot februari buiten strijd zijn. “Da’s natuurlijk heel ongelukkig voor Tarik”, vertelt ex-ploegmaat Mo Messoudi. “Van zo’n blessure aan de mediale band kan je toch een tijdje hinder blijven ondervinden. Tegelijk ben ik blij dat het ‘maar’ dat is en geen kruisbandletsel, want dan had hij zeker een half jaar aan de kant gestaan.”

Voor eindecontractspeler Tissoudali had een afgescheurde kruisband inderdaad pas echt een ramp geweest. De Nederlandse Marokkaan wil zijn uitstekende vorm van de voorbije maanden immers wat graag verzilveren met een lucratieve transfer. Het Midden-Oosten lonkt, maar met een kapotte kruisband zou dat niet evident zijn geweest. Eens hij terug fit is, rest Tissoudali nu in principe nog tijd genoeg om zich (opnieuw) in de kijker te spelen. Een wintertransfer wordt dan weer een moeilijke zaak, maar dat was volgens de entourage van Tissoudali ook nooit echt de bedoeling.

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © BELGA

Hoe erg gaat Beerschot Tissoudali missen?

“Heel erg”, denkt Mo Messoudi. “Er wordt op het Kiel – terecht – veel gepraat over spelmaker Raphael Holzhauser, maar in de laatste fase van de aanval is Tissoudali nóg belangrijker. Technisch is Tissoudali één van de beste spelers in onze competitie en als hij met de bal aan de voet een verdediger kan opzoeken is hij zelfs dé beste. Verdedigers krijgen weinig grip op Tarik, omdat hij vaak slim uit de duels speelt en zijn mannetje langs links en rechts kan passeren. Verder kan Tissoudali van elke diepe bal iets gevaarlijks maken. Zonder Tarik is Beerschot offensief onthoofd. Hij heeft immers bepaalde kwaliteiten die de andere spitsen in de kern minder hebben.”

Het belang van Tissoudali voor Beerschot drukt zich trouwens ook uit in de cijfers. De beweeglijke aanvaller was dit seizoen al goed voor zeven goals, vijf assists, drie afgedwongen strafschoppen, 656 baltoetsen en 44 doelpogingen. Nog opvallend: in de lopende competitie waren er drie wedstrijden van Beerschot waarin Tissoudali minder dan een half uur in actie kwam. Zowel tegen Charleroi, Moeskroen als Anderlecht werd er verloren...

Volledig scherm © BELGA

Wie moet Tissoudali vervangen?

Musashi Suzuki en Marius Noubissi stonden tegen Charleroi en Anderlecht lange tijd samen in de spits, maar ze lijken niet helemaal complementair. Bovendien is Noubissi pas terug na een knieblessure en mist hij ritme. ‘Topaankoop’ Blessing Eleke heeft in zijn eerste vijf maanden nog maar bitter weinig getoond. Zou flankspeler Abdoulie Sanyang de ‘Tissoudali-rol’ als schaduwspits eventueel kunnen invullen?

“Sanyang heeft ook een actie, maar gaat hij zich die andere positie snel eigen kunnen maken?” vraagt Mo Messoudi zich af. “Misschien kan Beerschot wel overschakelen naar een veldbezetting met één centrumspits en twee flankaanvallers. Al is het natuurlijk wel de vraag wie er nog allemaal beschikbaar is om die flanken en alle andere posities te bezetten. Van buitenaf is dat moeilijk in te schatten.” Gezien de hoge blessurelast en de naweeën van de grote corona-uitbraak op het Kiel wordt het hoe dan ook geen makkelijke puzzel.

Volledig scherm © BELGA