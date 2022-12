Beelden die niemand onberoerd laten: dochter en zoon van Pelé delen foto’s met voetballegende, wiens gezondheid steeds zwakker wordt

Croky Cup KIJK. “Die fout mag ik nooit maken”: de pijnlijke blunder van Mignolet

Simon Mignolet was duidelijk teleurgesteld na de zware 1-4-nederlaag van Club Brugge tegen STVV. “We zijn enorm ontgoocheld dat we uit de beker liggen. We starten goed aan de wedstrijd en we komen oververdiend 1-0 voor, maar daarna maak ik een persoonlijke fout die nooit mag gebeuren. In de openingsfase van de tweede periode zijn we opnieuw de betere ploeg, maar plots maken ze een ‘lucky goal’ en dan kom je in een situatie terecht dat je vreest voor de uitschakeling. Net dan mogen we de kopjes niet laten hangen en dat is vandaag wel gebeurd.”

