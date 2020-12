“Bedankt dat je met mij speelde”: WK ‘86-bal brengt een geweldige laatste ‘adiós’ aan Maradona

Buitenlands voetbal Robinho ook in hoger beroep veroor­deeld tot negen jaar celstraf

8:33 De Braziliaanse voetballer Robinho is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van negen jaar wegens zijn rol in een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan in 2013. Het hof in Milaan achtte hem schuldig aan de tenlastelegging en bevestigde het eerdere vonnis van de rechtbank in 2017. De 36-jarige Zuid-Amerikaan kan de uitspraak nogmaals aanvechten in Italië. Hij ontkent alle beschuldigingen.