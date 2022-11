BBC-analist Alex Scott pakt uit met felbesproken One Love-band naast het veld: “Baas van FIFA zal ons nooit begrijpen”

De aanvoerders van zeven Europese landen - inclusief België - zullen dan toch geen One Love-band dragen op het WK Voetbal in Qatar, omdat de FIFA dreigt met sancties. Bekend BBC-analyticus Alex Scott droeg de felbesproken band vanmiddag alvast wél en vol trots naast het veld in het Khalifa International Stadium, waar Engeland en Iran om 14 uur aan hun WK begonnen. Vlak daarvoor was bekend geraakt dat Engeland was gezwicht voor de druk van de FIFA.

Alex Scott (38) speelde tussen 2004 en 2017 zelf 140 interlands voor de Lionesses, het Engelse vrouwenteam. In clubverband kwam ze tussen 2002 en 2018 uit voor Arsenal, Birmingham City en Boston Breakers. Sinds 2017 werkt ze veel als voetbalkenner voor de Britse televisie, voornamelijk voor de ‘BBC’.



Haar actie van vanmiddag in Qatar kan op veel positieve reacties rekenen op sociale media, waar vanochtend met veel afgrijzen en onbegrip werd gereageerd op het standpunt van wereldvoetbalbond FIFA rond de One Love-kapiteinsband.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Statement

De kleurrijke aanvoerdersband was een idee van de Nederlandse voetbalbond en staat voor inclusie en diversiteit. In Qatar, waar veel is te doen rond mensenrechten, wilden de dragers van de band een statement maken. Meerdere landen, waaronder dus België, sloten zich bij het plan aan.

KIJK. Rode Duivels zwichten en spelen niet met ‘OneLove’-band. Gilles De Bilde noemt beslissing “pijnlijk” en “een gemiste kans”

Eden Hazard droeg de ‘OneLove’-band zondag al tegen Egypte en was zinnens om ook met de band te spelen op het WK in Qatar. Maar het wordt dus een ‘gewone’ kapiteinsband, zo klinkt het in een verklaring die vandaag verspreid werd namens Engeland, Wales, België, Denemarken, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Je weet niet wat het is”

Alex Scott is een belangrijk gezicht van de LGBTQ+-gemeenschap in Engeland. Ze reageerde gisteravond op de ‘BBC’ voor het openingsduel tussen Qatar en Ecuador al fel op de veelbesproken speech van FIFA-baas Gianni Infantino, waarin hij onder meer geërgerd reageerde op de kritiek rond het gebrek aan holebirechten in Qatar. Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaat, maar de organisatoren van het WK hebben meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht “geen problemen” zullen ondervinden tijdens het toernooi.

“Veel mensen uit de gemeenschap zijn niet naar dit WK afgereisd, uit schrik voor de regels in Qatar", beklemtoonde Scott gisteren, waarna ze zich richtte tot Infantino: “Je bent niet gay. Je zal ons nooit begrijpen. Je weet niet wat het is om te vrezen voor je leven als je naar dit soort landen komt, alleen maar omwille van wie je graag ziet. Voetbal is voor iedereen, maar dat is niet het geval bij dit WK. Dat kun je dus niet blijven zeggen als FIFA", zei Scott.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik heb er lang over nagedacht en er veel over gesproken, het zou voor mij een makkelijke keuze zijn om hier niet naartoe te komen. Maar ik laat me mijn liefde voor voetbal niet afnemen. Vier jaar geleden was ik de eerste vrouwelijke BBC-expert op een WK en nu wilde ik er weer bij zijn”, aldus nog Scott. “Maar ik voel me niet prettig in dit land”, voegde ze er aan toe.

Vandaag maakt Scott dus een extra statement door te presenteren met de afgevoerde One Love-band.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kijk. FIFA-baas Infantino spelt Europa vurig de les over de kritiek op het WK