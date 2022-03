Batshuayi trekt de aandacht in Turkije: eerst met z’n goals, daarna met wel heel opvallende outfit

VoetbalMichy Batshuayi (28) lijkt het best naar zijn zin te hebben in Turkije. De Rode Duivel speelt veel bij Besiktas, scoort relatief vlot en dompelt zich ook gretig onder in het leven in Istanbul. Maandagavond trok de Rode Duivel nog naar een basketbalmatch, en dat in een opvallende outfit.

Eerst het sportieve. Michy Batshuayi wordt dit seizoen door Chelsea uitgeleend aan Besiktas, dat een moeilijk seizoen beleeft. In de groepsfase van de Champions League pakte de Turkse topclub geen punt in een groep met Ajax, Sporting en Dortmund. En ook in de Turkse Süper Lig zijn de titelkansen al een tijdje weg. De Zwarte Adelaars zijn na 27 speeldagen pas zesde en volgen al op 22 punten van leider Trabzonspor.

Anderzijds speelt Batshuayi bij Besiktas wel nagenoeg alles — dat was de voorbije jaren weleens anders. En zijn statistieken zijn ook niet verkeerd. In de competitie zit hij na 22 matchen aan elf goals en vijf assists. Afgelopen weekend was hij nog dé man in de spektakelmatch tegen Sivasspor, die Besiktas dankzij twee goals van de Rode Duivel met 2-3 won.

Eerst stond ‘Batsman' op de goeie plek in de zestien om puik voorbereidend werk van Ghezzal om te zetten in de 0-1 en diep in de tweede helft schoot hij vanaf de stip de 1-3 tegen de touwen (zie video’s hieronder). Besiktas trok de zege uiteindelijk ook over de streep — een belangrijke driepunter in de strijd om Europees voetbal.

De twee goals van Batshuayi van zaterdag:

Turkije-Griekenland

En na z’n puike prestatie gunde Batshuayi zichzelf maandagavond een uitje naar het basketbal. De aanvaller ging in Istanbul samen met onder anderen ploegmakker Miralem Pjanic kijken naar de WK-kwalificatiematch tussen Turkije en Griekenland (67-76) en haalde daarvoor een opvallende outfit uit zijn kast. Batshuayi droeg in de zaal een zonnebril, een kleurrijke muts en een bijbehorende trui en liet zich ook gewillig fotograferen naast het veld.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Michy Batshuayi (@mbatshuayi) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is ook zeker niet de eerste keer dat Batshuayi opvalt met z’n gewaagde kledingkeuze. Ook wanneer de Rode Duivels verzamelen in Tubeke, dost de spits zich steevast piekfijn uit. Een overzicht:

