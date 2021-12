Bart Somers: “Racistische supporters moeten stadionverbod krijgen”

Bundesliga Wolfsburg, met drie Belgen aan de aftrap, heeft niets in te brengen tegen Bay­ern-machine

Bayern München trekt met een positief gevoel de winterstop in. Der Rekordmeister had in eigen huis geen kind aan Wolfsburg, dat met drie Belgen in de basis aan de match begon. In de stand loopt Bayern voorlopig negen punten uit op Dortmund.

17 december