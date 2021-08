Barcelona geeft ei zo na riante voorsprong weg, maar sluit eerste competitiewedstrijd in post-Messi-tijdperk wel winnend af

Football Talk Football Talk. PSV, met Vertessen, makkelijk voorbij Heracles - RWDM klopt Moeskroen in 1B

14 augustus PSV is perfect aan het nieuwe seizoen begonnen met een zege in en tegen Heracles (0-2). Bij de mannen uit Eindhoven startte Yorbe Vertessen in de basis. Ook bij Heracles twee Belgen in de basis: Noah Fadiga en Lucas Schoofs. PSV kwam pas vlak voor rust op voorsprong via Bruma (40.). Op het uur werd Yorbe Vertessen naar de kant gehaaald voor Zahavi. Enkele minuten later legde Noni Madueke (64.) de wedstrijd in een beslissende plooi. Eindstand 0-2 en de drie punten voor PSV.