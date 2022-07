“Bang om mijn kinderen naar school te sturen”: kwade ex-RSCA-speler Kljestan haalt na shooting in Illinois uit naar wapenwetten in VS

Met een heerlijke assist (zie video hieronder) zorgde Kljestan mee voor de ruime 4-0-overwinning van LA Galaxy tegen Montréal. Al geefde de ex-Anderlechtspeler daar achteraf bitter weinig om. Op de persconferentie wilde Kljestan geen vragen beantwoorden over de wedstrijd, maar stak hij meteen een betoog af over wapengeweld in de Verenigde Staten. Dat deed hij naar aanleiding van de shooting in de staat Illinois , waarbij zes doden en tientallen gewonden vielen op een 4 juli-parade.

“Ik ben doodziek door wat er gebeurd is in Illinois. Jullie mogen over de wedstrijd schrijven, maar dat kan mij echt niets schelen op dit moment. We moeten praten over wapengeweld en -controle in dit land”, opende Kljestan. Volgens hem is dat probleem een vicieuze cirkel in de VS. “We doen er gewoon niets aan. Congres, senatoren: als iemand dit ziet, doe iets. Want het is elke keer hetzelfde liedje. Mensen, zelfs onze kinderen, worden beschoten, we zijn geschockeerd, de regering doet niets en wat later wordt opnieuw iemand neergeschoten.”