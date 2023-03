Balen voor Union: vliegtuig mag niet opstijgen in Berlijn, Brusselaars zitten vast in Duitsland

ANALYSE. Hoe Europees voetbal Anderlecht Europees voetbal kan kosten

Vol voor Europa of vol voor play-off 2. Met wedstrijden in de Conference League tegen Villarreal en Cercle Brugge hinkt Anderlecht deze week op twee gedachten. Waar liggen de Brusselse prioriteiten? We kruipen, met één oog op de statistieken, in het hoofd van Brian Riemer, en doen zelf al een suggestie.