‘Badge kisser’ Courtois dient provocerende Chelsea-fans van antwoord, Real dankzij saves Rode Duivel en goals Rodrygo naar halve finale

KIJK. Wanneer zelfs ‘moonen’ niet helpt: aanvaller Clermont zet fans Angers met penalty in hun blootje

Grappige beelden zondag uit de Ligue 1. Daar waren de fans van Angers, de rode lantaarn (of de hier meer toepasselijke Engelse vertaling: ‘bottom club’) in de Franse competitie, zo wanhopig dat ze er niet beter op vonden dan te ‘moonen’ toen Clermont een penalty kreeg op een 2-1-voorsprong. Maar dat plannetje mislukte: de Oostenrijkse aanvaller Muhammed-Cham Saracevic behield de kalmte en veroordeelt Angers, 7 punten achter op het nummer voorlaatst, alleen in theorie nog niet tot degradatie.