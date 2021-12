Baas van Belgische scheidsrechters in nauwe schoentjes: nieuw onderzoek naar racisme van David Elleray in 2014

Voetbal Football Talk. Charleroi, dat vervanger haalt voor Koffi, maakt 2,2 miljoen euro winst

Niet enkel in de voorlopige stand van de Jupiler Pro League is Sporting Charleroi nummer één in Wallonië. Ook op financieel vlak. De club heeft het boekjaar afgesloten met een netto-winst van 2,2 miljoen. “Rekening houdend met de huidige context is dat uitzonderlijk”, benadrukt afgevaardigde-beheerder Mehdi Bayat in La Dernière Heure. “Sinds de overname van de club (in 2012, red.) heeft ons beleid 20 miljoen winst opgeleverd. Een bedrag dat we in totaliteit opnieuw geïnjecteerd hebben. Dat laat ons toe de spelers betere contracten aan te bieden, zodat ze zich bij het merendeel van de Belgische clubs niet of nauwelijks kunnen verbeteren. Op de Belgische markt lopen we veel minder dan vroeger het risico om ons te laten pluimen. Reden waarom, als een smaakmaker ons verlaat, het met bestemming buitenland is. Nicholson geldt als meest recente voorbeeld. Louter sportief gezien is het een aderlating, maar zijn transfer garandeert de financiële stabiliteit van de club én Shamar verdient bij Spartak Moskou veel meer dan in zijn stoutste dromen, toen hij in 2017 Jamaica verliet om in Slovenië zijn kans te wagen.” (AR)

11:48