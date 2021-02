Axel Witsel over revalidatie: “Mijn dochters vragen me elke dag waarom ik thuis zit”

VoetbalHoe gaat het met Axel Witsel? De Rode Duivel werkt in België aan zijn revalidatie nadat hij zijn achillespees scheurde bij Borussia Dortmund. “Over twee weken gaat mijn brace eraf, dus dan start het harde werk pas”, klonk het in een video van zijn Duitse club.

Witsel blesseerde zich op 9 januari tijdens de topper tegen RB Leipzig. De Rode Duivel ging in de 28ste minuut zonder voorafgaand contact door zijn enkel en moest vervangen worden. Dortmund bevestigde daags nadien dat Witsel een scheur in de achillespees had opgelopen, met een operatie als gevolg. Hij moet nu maanden revalideren.

Witsel vertelde in een filmpje van Borussia Dortmund uitgebreid over zijn herstel. “Het gaat goed met mij, de operatie is heel goed verlopen. Na mijn ingreep heb ik geen pijn meer gehad, dus hoefde ik ook geen pijnstillers te nemen. Na twee weken ging mijn revalidatie van start.”

Hoe ziet die revalidatie eruit? “Ik train van maandag tot zaterdag, dagelijks iets meer dan twee uur. Eerst verzorging, dan manipulatie om de flexibiliteit terug te krijgen en dan werk ik aan alles wat ik kan. Enkel cardio lukt nog niet met de brace rond mijn been. Die brace gaat er trouwens over twee weken af. Dan pas start het harde werk”, lachte onze landgenoot.

Witsel revalideert bij topkinesist Lieven Maesschalck en vertoeft dus ook in België. “Mijn dochters zijn blij dat ik zoveel tijd met hen kan doorbrengen. Elke dag vragen ze me waarom ik thuis zit en niet ga trainen, waarom ik niet op het veld sta als ze naar de match kijken. Ze vinden het vreemd, want ze zijn het niet gewend dat ik zo vaak thuis ben.”

Zijn Belgische ploegmaten Thorgan Hazard en Thomas Meunier hopen snel weer op Witsel te kunnen rekenen. “Ik mis ze. Net zoals de trainingen en de wedstrijden”, klonk het bij Witsel. “Maar dat is nu eenmaal voetbal. De afgelopen zestien jaar had ik geen blessures. Ik moet dit nu accepteren en dan is het aan mij om sterker terug te keren.”

