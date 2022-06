Australië naar WK dankzij dansende invallersdoelman: “Stom of belachelijk? Ik doe het gewoon”

WK voetbalAls held wil hij niet omschreven worden, maar keeper Andrew Redmayne speelde wel een cruciale rol in de WK-kwalificatie van Australië. De 33-jarige reservedoelman, actief bij Sydney FC, viel in minuut 120 in om zich vervolgens in de allesbeslissende strafschoppenreeks te ontpoppen tot de grote man in het play-offduel tegen Peru. Dat op een aparte manier: een dansende Redmayne bracht de penaltynemers van de wijs. “Als ik ook maar één procent voordeel kan halen door iets stoms te doen of mezelf belachelijk te maken, dan doe ik dat gewoon.”

Louis van Gaal deed het op het WK in 2014 bij Oranje door in de kwartfinales vlak voor de penaltyreeks Jasper Cillessen te wisselen voor Tim Krul. Australisch bondscoach Graham Arnold herhaalde acht jaar later dat kunstje. In een doelpuntloze wedstrijd tegen Peru maakte Andrew Redmayne in de 120ste minuut zijn opwachting. Adelbrieven heeft de 33-jarige doelman niet echt. Nog maar drie caps en heel zijn leven al actief in eigen land.

Quote Neen, ik ben geen held. Ik heb gewoon een aandeel in dit succes, net als alle andere jongens. Andrew Redmayne

Maar sinds gisteravond is Redmayne over de hele wereld bekend. Bij de strafschoppenreeks gooide hij zijn hele lichaam in de strijd. Al dansend ging hij onder de lat staan, bewegend van de ene paal naar de andere. Met gekke (arm)bewegingen ook. Het leverde succes op. Eerste trapte Luis Advíncula op de paal, nadien stopte Redmayne de allesbeslissende elfmeter van Alex Valera. Opzet geslaagd: Australië mag in november ten koste van Peru voor een vijfde maal op rij naar het wereldkampioenschap voetbal. Redmayne voelde zich even onsterfelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Iets stoms of belachelijk

“Andrew is erg goed in het pakken van penalty’s”, vertelde Arnold - in de jaren 90 nog spits bij FC Luik en Charleroi - achteraf. “Door die wissel wilden we ook een mentaal voordeel krijgen. Het bracht wellicht een beetje onzekerheid in de hoofden van de spelers van Peru. Ze dachten: ‘Als ze hem nu brengen, moet die wel goed zijn’.”

Volledig scherm Andrew Redmayne. © REUTERS

Redmayne zelf, die bleef bescheiden. “Neen, ik ben geen held. Ik heb gewoon een aandeel in dit succes, net als alle andere jongens. Ik heb op training aan wat dingen gewerkt, maar uiteindelijk is het toch gewoon een kwestie van gokken: ofwel duik je naar links, ofwel naar rechts.” Maar dat dansen was wel doordacht. “Als ik ook maar één procent voordeel kan halen door iets stoms te doen of mezelf belachelijk te maken, dan doe ik dat gewoon.”

Na zijn beslissende redding spurtte Redmayne niet het hele veld over - wat meestal gebeurt na een winnende penaltyreeks. Met open mond bleef hij vol ongeloof staan. Redmayne gaf nog mee dat het al zeker een maand de bedoeling was dat hij bij een penaltyreeks nummer één Matthew Ryan (ex-Club en Genk) zou vervangen.

Volledig scherm Redmayne na de beslissende redding. Geen sprint over het halve veld, wel met open mond en vol ongeloof. © Twitter