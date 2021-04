Atlético en Inter volgen voorbeeld Engelse clubs en stappen uit Super League: “Sportieve verdiensten moeten altijd primeren”

“Atlético Madrid nam maandag de beslissing om in een project te stappen onder voorwaarden die er vandaag niet meer zijn”, legt de club van Yannick Carrasco uit. “Voor de club is harmonie tussen alle groepen die de rood-witte familie vormen essentieel, vooral de fans. De spelers van de eerste ploeg en de coach zijn tevreden met deze beslissing. Zij begrijpen dat sportieve verdiensten moeten primeren boven andere criteria.”

Ook Inter, het team van Romelu Lukaku, pakt uit met een persbericht op de teamwebsite. “We willen de fans altijd de beste voetbalervaring geven. Innovatie en inclusie horen sinds de oprichting tot ons DNA. Ons engagement met alle belanghebbende partijen om de voetbalindustrie te verbeteren zal nooit veranderen”, klinkt het. “Inter gelooft dat voetbal, zoals elke sector of activiteit, erbij gebaat is constant zijn competities te verbeteren, om fans van alle leeftijden over de hele wereld te blijven prikkelen, binnen een kader van financiële stabiliteit. Binnen deze visie kijken we ernaar uit te blijven samenwerken met de instellingen en aandeelhouders voor de toekomst van de sport waar we allemaal van houden.”