Atalanta zet Monza makkelijk opzij, De Ketelaere goed voor een assist

Liverpool, LASK Linz en Toulouse. Dat is het verdict voor Union in de poules van de Europa League. Met een trip naar Anfield komt de droom van vele Brusselaars uit. CEO Philippe Bormans is in de wolken met de loting. “Voor deze affiches doe je het.” Daarnaast speelt Union ook in een fonkelnieuw Oostenrijks stadion en neemt het het op tegen de Franse bekerwinnaar. Een voorstelling.