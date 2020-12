Atalanta - Valencia: de euforische overwinning bleek een biologische bom die Bergamo platlegde

Twaalf personen sterk zitten ze speciaal voor Hans Hateboer uit Beerta op de tribune van stadion San Siro in Milaan, op woensdag 19 februari. Vader, vriendin, schoonvader, broers en vrienden. De diesel in het spectaculaire aanvalssysteem van trainer Gian Piero Gasperini scoort twee keer op een bedwelmend mooie avond, in de eerste wedstrijd ooit van Atalanta Bergamo in de knock-outfase van de Champions League.