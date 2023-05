AS Roma en Mourinho door naar finale Europa League, Sevilla schakelt Juventus uit na verlengingen

De heenwedstrijd in Turijn was na een late gelijkmaker van Juventus geëindigd op 1-1 en dus was alles nog mogelijk in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla begon het gretigst aan de wedstrijd, maar geraakte in de eerste helft niet voorbij de muur die Juventus had opgetrokken. Even leek de thuisploeg zelfs het deksel op de neus te krijgen, maar de openingsgoal van Rabiot werd afgekeurd voor buitenspel.