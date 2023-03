Arsenal, met assistgever Trossard, zet Everton makkelijk opzij

Leandro Trossard kreeg voor de derde keer op een rij een basisplaats bij Arsenal, de leider in de Premier League. ‘The Gunners’ hadden het aanvankelijk knap lastig met laagvlieger Everton, maar Onana en co kregen na 40 minuten spelen toch een doelpunt om de oren. Saka haalde verwoestend uit en klopte Pickford in zijn korte hoek. Enkele tellen later was het alweer prijs. Martinelli strafte dom balverlies van Gueye af.