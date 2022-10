Arme Alexis: Zlatan plaagt Saelemaekers en trekt hard aan haar van Rode Duivel

Jupiler Pro League Gratis gehaald, maar wel dé ontdekking bij Anderlecht: met Moussa N’Diaye staat de linksback van de toekomst er nú al bij RSCA

Een lichtpunt in sombere tijden. Moussa N’Diaye (20) is dé ontdekking van de laatste weken in de defensie bij Anderlecht. De polyvalente Senegalese linkspoot kwam in de zomer gratis over van Barcelona B en wist zich in no time te integreren in Brussel. “Hij heeft het perfecte profiel voor Anderlecht.” Een kennismaking.

